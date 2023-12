O Tribunal Supremo dá a conhecer esta quinta-feira,21, o acórdão do julgamento do subcomissário da Polícia Nacional (PN), Paulo Francisco Jesus da Silva, e de mais três arguidos, acusados pelo Ministério Público dos crimes de fabrico, tráfico, detenção e alteração de armas e munições.

Sobre o oficial superior pesam acusações de ter comprado, na República da Namíbia, três caixas contendo oito pistolas, 15 facas do tipo sabre, cinco armas de fogo do tipo espingarda, carabina e espingarda metralhadora, duas do tipo Ruger AR-556, duas FSM12 e uma CZ escorpião, três S1 com quatro carregadores, 51 caixas de munições de pistola e 18 carregadores.

O Ministério Público sustenta a acusação com o facto de o arguido Paulo Silva ter, supostamente, importado armas na Namíbia, mesmo sabendo que estaria a usar licença de empresas suas, cujo impacto social de uma e a escritura de outra não as habilita para o efeito.

Durante o esclarecimento aos juízes, este oficial superior assegurou que as restantes armas são de facto de uso desportivo e de recreio, tal como afirmam os arguidos.