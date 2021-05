O Executivo, através do Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação (MESCTI), deu início, no passado dia 19 de Abril, a uma série de "visitas de supervisão" a universidades e institutos superiores privados, com o objectivo, entre outros, de monitorizar o grau de cumprimentos das leis que regem o sector, identificar eventuais constrangimentos no funcionamento dessas instituições, apresentar recomendações para melhorias e prestar apoios técnico e metodológico no quadro da oferta de cursos de graduação, especialização, mestrado e doutoramento.

A ronda iniciou-se com uma visita à Universidade Metodista de Angola, a 19 do mês passado, seguindo-se-lhe a Universidade de Belas (dia 20), o Instituto Superior Politécnico Deolinda Rodrigues (21), o Instituto Superior Politécnico Atlântida (22), o Instituto Superior Politécnico Intercontinental de Luanda (ISPIL) (23), o Instituto Superior Politécnico Alvorecer da Juventude (28), o Instituto Superior Politécnico Katangoji (29) e o Instituto Superior Politécnico Privado do Kilamba (30).

Em declarações ao Novo Jornal, um alto quadro do MESCTI explica que "não houve propriamente um critério [para a escolha dos oitos primeiros organismos a passar pelo "crivo" das autoridades], mas, sim, a preocupação de se conhecer a dinâmica interna do funcionamento das instituições de ensino superior, com foco particular para o ensino das engenharias e das Ciências da Saúde".

Até 19 de Junho, período em que se prevê a conclusão da primeira fase de vistas de supervisão, o MESCTI espera passar por uma amostra de 26 das 64 instituições privadas de ensino superior do País. Aliás, está já agendada, para a próxima semana, visitas às seis instituições não-públicas que funcionam em Benguela.

