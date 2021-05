Suplemento/Benguela: Fome obriga mais de 27 mil alunos do Cubal a abandonar escolas

Mais de 27 mil alunos no município do Cubal largaram a escola por causa da fome e da pobreza. Cerca de 18 mil são crianças do ensino primário. Director da Educação daquele município, Pedro Salvador, traça um quadro negro do sector, que se debate também com a falta de professores e de escolas com condições para que as crianças deixem de estudar debaixo de árvores.