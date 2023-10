A câmara criminal do Tribunal Supremo (TS) agendou para a próxima sexta-feira, dia 13, a leitura do acórdão do julgamento em que é arguida a procuradora do Ministério Público (MP), Natasha Sulaia e Santos Andrade Santos, que está a ser julgada por abuso de poder no exercício de funções, após ter solicitado ao Serviço de Migração Estrangeiro (SME), em 2017, um mandado de captura internacional contra um cidadão norte-americano.

Antes, o tribunal dará resposta a 36 quesitos que os juízes daquela corte suprema prepararam em função da discussão do julgamento.

Esta quarta-feira, durante a apresentação dos quesitos, o Ministério Público, assim como a defesa da magistrada arguida, procuraram saber junto do tribunal se a solicitação do mandado emitido pela procuradora Natasha Santos, à data dos factos, lesou financeiramente a PGR e o cidadão norte-americano.

O tribunal quer saber se a magistrada procurou junto do Serviço de Migração e Estrangeiros, no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, em Agosto de 2017, os dados do passaporte do cidadão norte-americano, se lesou ou prejudicou a imagem da PGR, e se o SME rejeitou o pedido alegando ser apenas possível mediante um ofício?

Estes e outros 33 quesitos serão respondidos pelos juízes no dia 13 de Outubro, data do acórdão.

Natasha Sulaia e Santos Andrade Santos, de acordo com informações a que o Novo Jornal teve acesso junto desta corte suprema, é a primeira magistrada da Procuradoria-Geral da República em Angola a sentar-se no banco dos réus do Tribunal Supremo para um julgamento público.

