A TAAG alterou as datas dos voos previstos entre Luanda e Lisboa e a nova tabela vai vigorar até Outubro, avançou a companhia aérea em comunicado.

Estas alterações, que vão ter efeito já a parti de 30 de Junho e vão manter-se até 24 de Outubro, passam, no essencial, na mudança dos dias dos voos, de quarta-feira para quinta-feira.

O segundo voo da transportadora nacional, que se realiza aos sábados, não sofre alterações, mantendo-se com partida de Luanda às 23:55 e chegada à Lisboa às 07:10 de Domingo.

No regresso a Luanda, os aviões da TAAG partem da capital portuguesa à sexta-feira, às 22:30, e o de Domingo deixa Lisboa à mesma hora, com chegada a Luanda pelas 05:45 do dia seguinte.

"Razões operacionais" é a justificação avançada pela companhia para este reajustamento do calendário dos voos de e para a capital portuguesa.