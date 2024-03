Num pedido de esclarecimentos feito pelo Novo Jornal depois da recepção deste comunicado, apenas foi dito que este ajustamento vai afectar, para já, as ligações domésticas e as rotas regionais, nomeadamente as viagens de e para a Namíbia, mas a companhia ressalva, no entanto, que este "é um processo dinâmico e com alguma volatilidade".

Na origem da situação, diz a TAAG, estão as "contínuas limitações de pagamentos ao estrangeiro" (limitações cambiais), factor que, segundo a companhia aérea nacional, tem "impactado negativamente a capacidade de colocar um número maior de aeronaves disponíveis para cumprir a programação e consequentes compromissos comerciais assumidos".

A companhia, que tem estado debaixo de fogo devido aos atrasos e adiamentos de vários voos e outras queixas de clientes, diz que nos últimos cinco meses "tem experimentado elevados constrangimentos para garantir a reposição de material de manutenção consumido pela sua frota".

"A TAAG Linhas Aéreas de Angola irá progressivamente actualizar a programação geral dos seus voos, realizando ajustes do número de frequências nas rotas domésticas e internacionais à disponibilidade de aeronaves da companhia", lê-se no comunicado em que é acrescentado que "esta temporária redução de frequências irá permitir a estabilização dos serviços e maior fiabilidade no cumprimento das ligações, indo ao encontro das expectativas dos clientes e passageiros, ao mesmo tempo que dará oportunidade para a companhia analisar alternativas junto dos operadores do sistema financeiro nacional".