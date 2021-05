Depois de anunciar, no dia 12, voos adicionais para Saurimo, na Lunda Sul, aos domingos, e Lubango, na Huíla, às quartas-feiras, a TAAG anunciou hoje que suspendeu as novas frequências semanais "por motivos operacionais".

Em comunicado, a companhia aérea nacional informa que para a cidade de Saurimo mantém-se a frequência normal à quarta-feira, com saída de Luanda às 07 horas, enquanto que as viagens para o Lubango se mantêm às sextas-feiras e domingos, com partida às 17 horas e às 12h25, respectivamente.

A TAAG anunciou igualmente o reajustamento dos horários de algumas rotas:, para o Huambo, a companhia deixa de operar à quinta-feira, passando a viagem para segunda-feira, com partida de Luanda às 13 horas; para a província do Namibe mantém-se o voo na quinta-feira, mas a partida de Luanda passa para as 12h10 horas.