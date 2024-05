Dois homens que se faziam passar por inspectores do Ministério da Economia e Planeamento foram detidos, numa altura em que "fiscalizavam" um estabelecimento comercial de um comerciuante, no Benfica, município do Talatona.

Tudo aconteceu no bairro Dona Xepa, quando os homens se dirigiram àquela zona comercial, trajados com coletes com logotipo do Governo de Angola e com passes falsos da Direcção Provincial de Inspecção Económica.

No interior do estabelecimento de um cidadão de nacionalidade serra-leonesa, identificaram-se, e, depois, exigiram uma soma avultada, alegando que havia inúmeras irregularidades no espaço.

No momento, o lesado deu-lhes 90 mil kwanzas, dizendo que era o único dinheiro que tinha no caixa. Os homens receberam o dinheiro e saíram do lugar.

Depois, um dos acusados, usando colete da fiscalização do município do Talatona, dirigiu-se a outro espaço de onde conseguiu subtrair 63 mil kwanzas.

Após esta movimentação no local, o Serviço de Investigação Criminal no Talatona recebeu uma denúncia anónima sobre a situação que estava a decorrer.

Os agentes deslocaram-se para lá e detiveram de imediato os falsos inspectores, trajados com equipamentos falsificados.

Os falsos funcionários do Ministério da Economia e Planeamento serão presentes ao juiz de garantia e vão responder pelos crimes de usurpação de funções e falsificação de documentos.