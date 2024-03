A constante degradação das estradas no casco urbano e arredores da cidade de Malanje levou à paralisação do serviço de táxi durante várias horas esta segunda-feira, 11, para forçar a administração municipal a consertar as principais rotas.

Os 38 taxistas azuis e brancos que operam na sede do município (Malanje) aglomeraram-se defronte ao Jardim da Liberdade, na Estrada Nacional 230, imediações da administração municipal e da sede provincial do MPLA, para demostrar a predisposição de todos para interromper o serviço de táxi durante os próximos dias, se as autoridades não resolverem as exigências de uma carta reivindicativa.

O presidente da Associação dos Taxistas de Malanje (ATM), Francisco Luís, que participou esta segunda-feira, 11, num encontro com o administrador adjunto para a área financeira e orçamental da administração municipal, Leonel Francisco, disse que esta foi a primeira de muitas paralisações, se não forem recuperados os troços de estrada em direcção ao mercado do Tchauande [bairro Cangambo] e ao bairro Catepa.

"Este é o momento em que nós, os taxistas, ficamos aqui parados para ouvirem a nossa voz, que estamos descontentes, insatisfeitos por não endireitarem a via (...)", justificou na concentração.

Francisco Luís garantiu, igualmente, que das 150 viaturas controladas só no município sede, 112 estão avariadas, deixando várias dezenas de famílias sem sustento, com o desemprego dos respectivos taxistas e cobradores.

O movimento grevista pode voltar às ruas da cidade de Malanje e com a probabilidade de paralisação dos serviços em toda a província [inter-municipais] por solidariedade durante um período indeterminado, porque "Tchauande é o círculo que alberga quase todas as rotas, que dá acesso a Catepa, Vila [Matilde], Carreira de Tiro, outras áreas subjacentes e o tráfego inter-municipal".

O serviço de táxis está inoperante na maioria dos bairros da cidade de Malanje, por inexistência de estradas, incluindo na Urbanização 500 Casas do bairro Carreira de Tiro II, que aguarda há vários anos por uma intervenção paliativa do Governo Provincial, para reduzir a distância de mais de cinco quilómetros.

Três viaturas do taxista Afonso Mazambele, 45 anos, estão fora de serviço devido às condições em que se apresentam as diferentes vias secundárias.

"As estradas do Tchauande e de Catepa estão péssimas, o que provocou a paralisação dos nossos associados, que seria nos dias 11 e 12, segunda e terça-feira deste mês. Nesse momento metemos o pé no chão e aconteceu hoje a greve".

Paulo Francisco João, outro taxista que se juntou ao movimento reivindicativo, afirmou que a situação do principal centro comercial a céu aberto não afecta simplesmente os taxistas, mototaxistas, os moradores do bairro Cangambo e outros usuários.

"A praça alimenta praticamente toda a província, tanto os residentes como os visitantes. É vergonhosa a estrada conforme se encontra, o Governo Provincial de Malanje não está a trabalhar, não entendemos nada quando se diz que é sangue novo, é só para trocar de casacos", afirmou.

Júlio Mário Augusto Manuel, 28 anos, dos quais três como taxista, disse que tem informações do administrador municipal de Malanje, de "que até momento a Administração Municipal só se encontra com uma máquina em funcionamento, o que é muito lastimável".

O interlocutor questionou o paradeiro dos vários milhões de kwanzas que a administração do mercado cobra aos vendedores individuais e colectivos desde a transferência do bairro Carreira de Tiro há algumas décadas.

A Administração Municipal de Malanje foi informada atempadamente pela ATM da greve dos taxistas azuis e brancos ao longo do mês de Março, mas nada foi equacionado, precisou Júlio Manuel, que ignora a veracidade da promessa do administrador adjunto para a área financeira e orçamental da capital provincial.

O NJ tentou o contacto com o administrador municipal adjunto que reuniu com a direcção dos grevistas para um pronunciamento oficial, mas este não esteve disponível.

Negócios e os empecilhos

Júlia dos Santos, 35 anos, é vendedora de material de construção civil há 15 anos naquele mercado, e mostra alguma preocupação com o estado de degradação da via de acesso à infra-estrutura, frequentada por milhares de clientes residentes ou em passagem pela cidade de Malanje.

"Desde que a entrada do mercado piorou, dificilmente as pessoas conseguem vender produtos até cinco mil kwanzas, tudo porque os clientes ligam para evitar estragos nos carros", disse, lamentando pelo valor de 150 kwanzas que paga todos os dias pelas fichas mesmo sem comercializar.

"Se não pagar, levam-te o negócio, eles não querem entender que a estrada não está em condições", lamentou Júlia dos Santos.

No final do dia de segunda-feira, 11, alguns dos táxis azuis e brancos voltaram a circular, outros decidiram prolongar individualmente a greve interpolada, condicionada pela recuperação de uma das vias mais lucrativas na cidade de Malanje.