Taxistas querem que novos preços sejam aplicados de acordo com a rota "para evitar especulação" - ANATA descarta qualquer paralisação antes de esgotar diálogo com Executivo

Os taxistas querem que o novo preço das corridas seja calculado de acordo com a rota, ou seja, com a distância a percorrer, por entenderem que a medida vai acabar com a especulação, com o encurtamento de rotas e com as apreensões de viaturas por parte da Polícia Económica. As associações de taxistas já trabalham para a discussão com o Governo sobre o preço do táxi a ser aplicado em breve e descartam qualquer greve ou protesto antes de ouvirem a proposta do Executivo e esgotarem o diálogo, soube o Novo Jornal.