Funcionários públicos, técnicos de saúde e administrativos do Ministério da Saúde, bem como cidadãos voluntários que estão envolvidos nos trabalhos de combate à pandemia da Covid-19 em todo o País, reclamam por subsídios prometidos pelo Presidente da República, João Lourenço, como recompensa pelo serviço prestado à Pátria.

Os profissionais em causa trabalham nos cuidados intensivos, nas consultas, no tratamento de pacientes com coronavírus, nas campanhas de testagem, de vacinação e sensibilização e noutras áreas definidas pelas autoridades sanitárias para o combate à doença.

No Decreto Presidencial 264/21, de 08 de Novembro de 2021, consultado pelo Novo Jornal, João Lourenço autoriza o pagamento dos subsídios temporários para os funcionários e agentes administrativos directamente envolvidos no processo de prevenção e combate à Covid-19. O documento indica que a subvenção, cujo valor seria definido por Decreto-Executivo-Conjunto dos titulares das pastas das Finanças e da Saúde, assim como os seus beneficiários, seria financiada por receitas do Orçamento Geral do Estado (OGE) e paga pelas Unidades Orçamentais directamente envolvidas nas acções de prevenção e combate à pandemia.

"O subsídio é de carácter excepcional e transitório, sendo válido apenas enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública", refere o documento.

A circular, datada de 21 de Janeiro de 2022, assinada pelos ministros da Administração do Território, Marcy Lopes, da Saúde, Sílvia Lutucuta, e das Finanças, Vera Daves, estipulava o valor de dois mil kwanzas por dia como pagamento aos técnicos envolvidos nas campanhas de vacinação e combate ao coronavírus. Para o efeito, a despesa foi inscrita no OGE do presente ano económico com a denominação "Combate às Grandes Endemias pela Abordagem das Determinantes da Saúde", com uma cabimentação de 40,5 mil milhões Kz.

