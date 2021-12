Os funcionários da Empresa Pública de Águas de Luanda (EPAL) suspenderam a greve por 30 dias de forma a permitir um novo espaço negocial com o empregador, que mostrou vontade de voltar a conversar, anunciou o sindicato da empresa.

Esta greve tinha sido iniciado na quinta-feira e foi suspensa no final de sexta-feira, segundo o responsável sindical da EPAL, fruto do resultado e consequências da paralisação.

"Suspendemos sim a greve, na sexta-feira ao fim da tarde, em função de termos estado reunidos em concertação sobre algumas situações que se desenvolveram ao longo da greve, primeiro a abertura da entidade patronal e uma situação que começou a incomodar os trabalhadores que era a falta de água em muitos bairros de Luanda", disse António Martins, o sindicalista, citado pela Lusa.

Esta greve por tempo indeterminado tinha sido marcada porque a empresa não pagava segurança social, fazendo ainda parte do caderno reivindicativo a assistência médica, pagamento regular dos salários, melhores condições laborais, assistência médica e seguro obrigatório contra acidentes de trabalho e doenças profissionais.

O primeiro secretário sindical da EPAL, António Martins, tinha anunciado a greve, como o Novo Jornal noticiou a 21 deste mês, dos funcionários ligados às áreas de produção, captação, tratamento e distribuição de água na capital, explicando que, em caso de sinistro, o trabalhador da EPAL "é que tem custeado todas as despesas relativamente à reparação dos danos físicos que sofre", verificando-se também "desvios de valores para o pagamento de imposto" no Instituto Nacional de Segurança Social (INSS).

"Alguns trabalhadores com idade de reforma sentem-se obrigados a fazer um trabalho que é industrial e para o qual, pela sua natureza, é necessário um técnico mais jovem, mas por falta de pagamento no INSS esses são obrigados a continuar a trabalhar mesmo estando com capacidade física e psicológica reduzida", afirmou, na ocaisão, o sindicalista ao microfones da Rádio Luanda.

Durante a paralisação estavam garantidos os serviços mínimos para o fornecimento de água à população, garantiu o sindicalista.