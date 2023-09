Durante o primeiro semestre de 2023, 558 pessoas morreram atropeladas durante o primeiro semestre de 2023. PN prevê, por isso, punir peões que atravessem fora das pedonais e passadeiras com até 26 mil Kz. Jurista teme a ineficácia das multas e apela para a inclusão da Educação Rodoviário no sistema de ensino.

Falta de prudência de alguns peões, que "fintam" as pedonais e passadeiras, arriscando a vida com travessias em locais impróprios, tem "engrossado" o número de atropelamentos que resultam em mortes nas estradas do País. Segundo dados oficiais da Polícia Nacional, só no primeiro semestre deste ano, foram registados 2.430 atropelamentos, que terminaram em 558 mortos e mais de dois mil feridos.

Nalgumas artérias por onde o Novo Jornal esteve, como as avenidas Deolinda Rodrigues, ou Estrada de Catete, e 21 de Janeiro, constatou a existência de pedonais que os peões ignoram com desculpa de distância, enjoos e fobias das alturas.

Nestes locais, nem a altura dos separadores de betão, reforçados com estruturas metálicas, impede os peões de atravessarem em locais impróprios. É o caso da Avenida Deolinda Rodrigues, propriamente na zona de Viana, onde a objectiva do NJ flagrou vários momentos de perigo iminente, com pessoas em grupo ou de forma isolada, tentando, a todo o custo, atingir a outra margem da estrada.

Joaquina José, de 30 anos, moradora do Bairro Coap-B, em Viana, conta que "desafia" diariamente a velocidade e as condições técnicas dos veículos e motorizadas que circulam pela Avenida Deolinda Rodrigues, a conhecida Estrada de Catete. Com o filho às costas, a mulher, que estava exposta ao perigo, correu mais de seis metros, ao mesmo tempo que circulavam as viaturas. "Sabemos mesmo que é perigoso o que fazemos, mas passar pela pedonal consome mais tempo, e eu tenho pressa", desabafa a mulher que fez a travessia a escassos metros da conhecida Ponte Amarela de Viana.

Já Bernarda Manuel, de 18 anos, que vinha do centro da cidade, para onde se tinha ido inscrever numa das instituições do ensino médio, reconhece o risco de atropelamento, mas prefere "ignorar" a pedonal, atravessando numa zona proibida aos peões: saltou o muro de betão que separa os dois sentidos das faixas de rodagem, para chegar à entrada da Rua Brasileira. "Já não vou fazer isso", promete, contudo, ao NJ, ao mesmo tempo que assume já ter presenciado acidentes no local.

