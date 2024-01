O homem, de 35 anos, foi apresentado nesta terça-feira pela direcção municipal de Cacuaco do Serviço de Investigação Criminal (SIC), tendo sido encaminhado para o juiz de garantia.

Segundo o SIC, o indivíduo aproveitou-se da sua função de técnico de futebol do menor, aliciando-o com falsas promessas de oferta de um iphone.

O acusado levava o rapaz para o seu apartamento, na centralidade do Sequele, onde consumava o abuso, que, de acordo as autoridades, aconteceu mais do que uma vez.

O tio do menor, em declarações ao SIC, disse que "descobriu do caso na última semana de Dezembro de 2023, quando se deparou com uma série de mensagens no telefone do sobrinho trocadas com o treinador".

De imediato o tio fez uma denúncia ao Comando Distrital do Sequele, que efectuou uma investigação no caso e culminou com a detenção do envolvido, que vai responder pelo crime de abuso sexual de um menor.