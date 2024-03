O caso mais recente ocorreu esta semana, na província do Bié, onde dois auxiliares de limpeza, de 28 e 31 anos, do Hospital Municipal do Cuemba, foram apanhados pelas autoridades policiais a comercializar medicamentos que roubaram no depósito do hospital.

Os indivíduos, segundo a PN, entraram no local no período da noite, numa altura em que os responsáveis haviam saído do espaço por algumas horas e retiraram do lugar vários comprimidos, caixas de seringas e de luvas.

A outra situação aconteceu na semana passada, no Hospital Municipal do Icolo e Bengo, em Luanda, onde um funcionário da limpeza foi igualmente detido por furtar grandes quantidades de diversos fármacos da farmácia daquela unidade.

O trabalhador subtraía os medicamentos da farmácia e camuflava-os em garrafas de plástico que depositava no contentor do lixo, para não despertar a atenção dos demais funcionários. Quando ele percebia que a zona ficava isolada, dirigia-se ao local, tirava os produtos, e levava-os para casa, para depois serem comercializados.

Todos estes auxiliares de limpeza foram encaminhados para o juiz de garantia.