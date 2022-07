Os três casos ocorreram no interior das habitações das vítimas, assassinadas com brutalidade e com recurso a objecto contundente ("faca e taco de basebol").

Num dos casos, o homicida colocou fim à própria vida após ter assassinado a esposa. Os outros dois homicidas estão detidos, confessaram a autoria dos crimes e vão aguardar julgamento nas cadeias das comarcas do Huambo, um, e Namibe, o outro.

O primeiro caso remonta a 25 do mês passado, na província do Huambo, quando a vítima, de 26 anos, foi espancada até à morte, no interior da sua habitação, com murros e pontapés pelo seu próprio companheiro.

O Novo Jornal apurou junto de fonte da Procuradoria-Geral da República (PGR), que no primeiro caso o casal discutia frequentemente, e que, numa dessas ocasiões, a jovem formalizou queixa contra o companheiro por violência doméstica. Apesar do conflito, os dois continuaram a viver juntos até ao dia fatídico.

O segundo e o terceiro casos ocorram no dia 04 deste mês, em circunstâncias idênticas nas províncias do Bié e Namibe, municípios de Catabola e Moçâmedes.

A vítima do Bié "estava grávida de nove meses, foi degolada porque o companheiro suspeitava que o filho que a esposa carregava no ventre era do vizinho", descreveu o comando provincial do Bié da PN, em comunicado ao Novo Jornal.

O crime do Namibe "foi por causa de três mil Kwanzas e por questões passionais": um cidadão, de 35 anos, pescador, natural e residente na cidade de Moçâmedes, bairro Comandante Valódia, rua do Pisca I, acusado de homicídio qualificado, da própria esposa, de 38.

O episódio ocorreu por volta das 17:30: "O implicado se encontrava a descansar no interior da sua habitação, e a vítima, estava na cozinha a confeccionar o jantar. Tão logo o homicida despertou do sono, segundo o comando provincial do Namibe da PN, acusou a mulher de esta a traí-lo e de lhe ter retirado do bolso da calças que usava, enquanto dormia, o valor de três mil Kwanzas".

"Após as acusações, teve início um desentendimento entre o casal. O acusado, enfurecido, tirou a faca que estava a ser usada pela vítima para cortar legumes e desferiu-lhe um golpe certeiro na região do pescoço, tendo esta ficado caída no chão, enquanto o suspeito fugiu", disse a PN, salientando que os familiares ainda socorreram a vítima, "mas esta chegou sem vida ao banco de emergência do Hospital Provincial N'gola Kimbanda".

Tendo em conta os factos, o Serviço de Investigação Criminal (SIC) desencadeou diligências que culminaram com a apreensão da faca e a detenção do implicado.