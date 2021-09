Ao Novo Jornal, o porta-voz do Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional, superintendente Nestor Goubel, disse que o primeiro caso ocorreu por volta das 03:00 da manhã, deste domingo.

Quando dois reclusos pediam socorro ao pessoal da guarda que se encontrava em serviço, conta o oficial, "rapidamente movimentou-se uma equipa para aferir a veracidade dos factos" tendo encontrado dois indivíduos, acusados de crimes diversos, como roubo em casas e na via pública, gravemente feridos depois de terem estado a lutar entre eles.

Após a chegada do pessoal da guarda, "foram retirados das celas ainda com sinais vitais, mesmo assim não foi possível reanimá-los e o óbito foi declarado no local".

O mesmo aconteceu na cadeia do Comando Municipal de Viana, quando os efectivos do Serviço de Investigação Criminal (SIC) Viana tomaram conhecimento de um caso de homicídio simples, por agressão física, ocorrido cerca das 05:00.

A vítima, um homem de 29 anos morreu na sequência de agressões de sete indivíduos que estavam igualmente detidos.

"Verificou-se depois que o cadáver apresentava sinais de ferimentos e hematomas em distintas partes do corpo, bem como corrimento de sangue nas narinas e na boca", explicou Nestor Goubel ao Novo Jornal.

No mesmo período, com o fim-de-semana prolongado devido ao feriado da sexta-feira,17, dia do Herói Nacional, no qual a Polícia Nacional desenvolveu uma operação especial de controlo da sinistralidade, foram detidos 182 cidadãos por suspeita de crimes de diversa natureza, entre os quais seis por desrespeito a agentes da polícia, foram apreendidas 10 armas de fogo do tipo Kalashnikov, bem como, 36 viaturas, 53 motorizadas e "foram sancionados com multa 537 cidadãos automobilistas por diversas infracções ao Código de Estrada, incluindo consumo de álcool".

"Todos os condutores acusados do crime de condução em estado de embriaguez foram dispensados sobre termos e identidade e resistência e devem apresentar-se ao tribunal nas próximas horas desta segunda-feira, 20", informou o porta-voz do CPL.

O serviço de emergência policial (Terminal 113) registou 853 solicitações de intervenção policial, que mereceram intervenção das forças da ordem.