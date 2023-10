O Tribunal de Comarca do Benfica condenou esta terça-feira,24, dois agentes da Polícia Nacional (PN) a 22 anos de prisão por assassinarem, em Fevereiro de 2022, na zona Ponte Molhada, no município de Talatona, em Luanda, dois jovens de 19 e 22 anos.

Os dois agentes da polícia pertenciam à Brigada Motorizada do comando municipal do Talatona, e são acusados de homicídio. Estes polícias respondiam pelas mortes de dois jovens, surpreendidos enquanto circulavam na via pública, no Talatona, a bordo de uma motorizada, no dia 02 de Fevereiro de 2022.

Segundo a acusação, os dois polícias foram chamados a intervir após denúncia de assalto que um cidadão havia sofrido.

Após terem as características dos supostos assaltantes, os agentes iniciaram a procura na zona quando de repente deram de cara com as vítimas que, supostamente, tinham as mesmas características dadas pelo cidadão assaltado.

A versão dos polícias era de que os dois jovens eram marginais e que se encontravam armados, razão que fez com que a polícia abrisse fogo.

Ao tribunal, não restaram dúvidas de que os dois efectivos da PN agiram deliberadamente e por isso os condenou a 22 anos de prisão, e os caucionou, cada, no pagamento de uma indemnização de dois milhões de Kwanzas às famílias das vítimas.

No tribunal, ficou provado que as vítimas não têm antecedentes criminais e que a arma que supostamente andava com os mesmos, não foi apreendida pelos policiais.

Conforme a acusação, uma das vítimas, de 22 anos, exercia a actividade de moto-táxista, enquanto o de 19 era um passageiro quanto foram confundidos e mortos.

Vale recordar que em Abril do ano passado, ainda em Luanda, um agente da Polícia Nacional, afecto ao comando municipal de Cacuaco, foi condenado a 20 anos de prisão por assassinato de um jovem de 23 anos.