Tribunal da Comarca de Luanda - Falta de energia condiciona trabalhos na Sala de Comércio

Devido à falta de energia, que já dura desde o início do mês, os trabalhos na Sala de Comércio, Propriedade Intelectual e Industrial do Tribunal da Comarca de Luanda estão condicionados. Funcionários dos diversos tribunais do País queixam-se da falta de condições de trabalho.