O Tribunal de Comarca de Luanda (TCL) começa esta quarta-feira, 20, a ouvir em instrução contraditória seis elementos do Serviço de Investigação Criminal (SIC) e um tenente-coronel do Serviço de Inteligência e Segurança de Estado (SINSE), constituídos arguidos pelo Ministério Público (MP) e acusados de terem assaltado e levado avultadas quantias em dólares do apartamento de Pedro Lussati, em 2021, tal como o major tem denunciado.

A instrução contraditória é uma fase normal em qualquer processo-crime, durante a qual, pela primeira vez, os arguidos tentam convencer um juiz de que a acusação não tem razão de ser, apresentando os seus argumentos e provas. Após ouvir os arguidos e as suas motivações, o juiz decidirá se irão ou não a julgamento.

Caso o tribunal entenda, nesta instrução, que não há provas ou elementos que comprometam os arguidos para serem julgados, o processo pode ser arquivado definitivamente.

A acusação do Ministério Pública confirma os factos que o major Lussati descreveu na sua carta enviada à Assembleia Nacional, ou seja, que elementos ligados ao SIC e ao SINSE terão invadido o seu apartamento, em Talatona, e de lá retiraram várias malas com dólares, euros e kwanzas.

Estes terão entrado no apartamento de Pedro Lussati com a ajuda de um tenente-coronel das FAA, também constituído arguido.

Um oficial do SIC, arguido, contou ter visto no local o chefe do SINSE, o general Fernando Garcia Miala, que acusa de ter pegado numa das mochilas no chão, contendo dólares, levando-a com ele.

Ouvidas as declarações do tenente-coronel do SINSE, este afirma ter estado no apartamento de Pedro Lussati, a mando do seu chefe, que depois lhe terá dado a quantia de 250 mil dólares. Diz que, "embora apreensivo", aceitou o dinheiro e adquiriu três residências, que entretanto foram apreendidas pelo SINSE no âmbito do processo de inquérito que contra si foi instaurado.

Consta na acusação que os arguidos do Serviço de Investigação Criminal terão assassinado dois dos seus colegas.

Conforme a acusação do MP, os arguidos agiram sempre de forma organizada, consertada, livre, voluntária e consciente de que a conduta assumida era proibida e punida por lei.

Sobre os arguidos recai a acusação dos crimes de associação criminosa, receptação, uso e abuso de cartão de crédito e de homicídio.

Pedro Lussati foi condenado em Novembro de 2022, pelo Tribunal de Comarca de Luanda, pelos crimes de abuso, de peculato, fraude no transporte de moeda e branqueamento de capitais.

O condenado, em carta enviada à presidente da Assembleia Nacional, acusou o director do SINSE dos crimes de "extorsão, denúncia caluniosa, prevaricação e obstrução à justiça".

O major "milionário", que pertencia à Casa de Segurança do Presidente da República, foi condenado em primeira instância a 14 anos de prisão, mas viu a sua pena reduzida este ano para 12, em segunda instância.