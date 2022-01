Gambeta é um movimento do corpo e das pernas para se fugir a uma perseguição. É um drible, uma finta, um "jajão", em sentido figurado; também pode ser entendido como um procedimento manhoso para enganar ou livrar-se de alguém. É, igualmente, o nome do jovem moçambicano que queria dar um show pirotécnico na passagem de ano e acabou incendiando o seu próprio bairro num vídeo que se tornou viral nas redes sociais em Moçambique e em Angola. Entre nós, aquilo que foi preparado no maior sigilo para ser a grande reentré do PR João Lourenço em 2022 acabou-se por revelar uma verdadeira Gambeta do princípio ao fim.