A comissão negocial do Tribunal Supremo (TS) convocou de urgência todos os funcionários para uma reunião esta tarde, 16 de Março, para analisar greve anunciada pela Comissão de Instalação do Sindicato dos Funcionários do Tribunal Supremo (CISFJTS).

O CISFJTS anunciou uma greve para a próxima segunda-feira, 20, para exigir equiparação salarial aos restantes tribunais superiores. O sindicato avisa de antemão que, caso não sejam hoje surpreendidos pela positiva, a greve de duas semanas acontecerá como está previsto.

O Novo Jornal soube junto do CISFJTS que esta é a primeira vez que a comissão negocial do Tribunal Supremo convoca todos os funcionários para um encontro urgente, por isso não estão a "encarar com bons olhos" esta convocatória, mas esperam que "haja resultados positivos".

"Tendo o Tribunal Supremo acusado a recepção da declaração da greve dos funcionários e constituído a comissão negocial, porquanto superiormente incumbidos, são convocados por meio desta, todos os funcionários desta corte suprema para uma reunião de carácter importante", diz a convocatória assinada pelo coordenador da comissão negocial, o juiz conselheiro João Fuantoni, a que o Novo Jornal tece acesso.

Entretanto, o coordenador da Comissão de Instalação do Sindicato dos Funcionários do Tribunal Supremo, Domingos Feca, disse, quando abordado pelo Novo Jornal sobre a reunião, que o sindicato foi surpreendido com essa convocatória de carácter urgente.

"Não chamaram a comissão negocial do sindicato, mas sim todos os funcionários. Esperamos que sejamos surpreendidos pela positiva, casa não seja assim, a greve sairá mesmo na segunda-feira dia 21", garantiu, assegurando que nada os impedirá.

O responsável avançou que os problemas são antigos e que a greve passada foi suspensa devido à promessa de que, em Janeiro último, seria efectivada "a tão almejada equiparação salarial", facto que não aconteceu.

"Vamos parar por duas semanas. O que nos inquieta é o silêncio das instâncias competentes, sabemos que o TS não pode muito, porque tem limitação, mas esse silêncio pode gerar outras interpretações", disse na segunda-feira ao Novo Jornal este responsável.

Assim sendo, o início da primeira fase da greve para este mês acontece de 21 a 01 de Abril, seguir-se-ão as semanas de 18 a 29, de 16 a 27 de Maio, de 13 a 24 de Junho e 18 a 29 de Julho, dependendo dos resultados das negociações que existirem, uma delas é o encontro desta quarta-feira.

O objectivo da greve, segundo os trabalhadores do TS, é a equiparação imediata dos salários dos funcionários do Tribunal Supremo com os demais tribunais superiores.

Um dos exemplos avançados ao Novo Jornal por Domingos Feca é o salário de um motorista do TS que aufere 50 mil Kz enquanto no TC ganha 200 mil Kz e ainda um auxiliar de juiz do Supremo ganha 500 mil enquanto o mesmo cargo no TC ganha mais de um milhão.