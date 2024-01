O crime aconteceu no município do Danje Quitexe, depois de alguns oficiais interpelaram as vítimas na via pública e as levarem para o comando municipal. No dia seguinte, um polícia e um comparsa, que se fez passar por tio de uma das vítimas, dirigiram-se ao comando e o agente falou com os seus colegas para soltar as meninas em troca de 5.000 kwanzas.

Depois de serem postas em liberdade, os indivíduos sob fortes ameaças, levaram as meninas para uma residência onde as violaram, tendo uma das, a menor de 14 anos, sofrido uma grande hemorragia.

O suposto tio foi até à casa da adolescente para avisar os familiares do seu estado de saúde. Os parentes da menina deslocaram-se ao local onde ela estava e levaram-na para o hospital da vila, onde acabou por perder a vida.

O pai da malograda fez uma participação à polícia, que de imediato deteve o agente, o falso tio e a jovem que sobreviveu, para ser ouvida também.

De acordo com o gabinete de comunicação institucional e imprensa do Instituto Nacional da Criança (INAC), quando os familiares das vítimas perceberam que o caso estava ser abafado por um dos acusados ser agente da polícia, fizeram uma denúncia ao INAC, que por sua vez entrou em contacto com a direcção do Serviço de Investigação Criminal no Uige e a Procuradoria Geral da República e conseguiu a transferência dos detidos para a cidade do Uíge onde serão apresentados ao juiz de garantia.