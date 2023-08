Um cidadão de 52 anos, analista do Hospital Municipal do Sanza Pombo, na província do Uíge, foi detido esta terça-feira, 22, pela Direcção de Investigação de Ilícitos Penais (DIIP), por ter furtado, há duas semanas, o único microscópio daquela unidade sanitária para proveito próprio, soube o Novo Jornal.

O analista, por sinal o único daquele hospital, decidiu lavar o aparelho para o seu consultório particular, onde realizava as análises, cobrando entre 500 e 1.600 kwanzas, deixando os pacientes do hospital sem os exames médicos.

Segundo a DIIP, o analista decidiu colocar o microscópio no seu consultório, num bairro não muito distante do Hospital Municipal de Sanza Pombo.

A situação fez com que muitos pacientes do único hospital no município ficassem impedidos de fazer análises após serem consultados. Nem reagentes aquele hospital tinha, mas no consultório do analista, não faltavam reagentes.

Conforme o DIIP, o consultório do analista era o único daquele município que passou a atender os pacientes neste período.

"Inclusive colocou tabela de preços no seu posto médico e trabalhava normalmente como se nada tivesse feito", contou ao Novo Jornal o porta-voz da DIIP, o inspector-chefe Quintino Ferreira.

Conforme este oficial, o técnico era efectivo do hospital há anos e sem qualquer fundamento decidiu furtar o microscópio para obtenção do lucro fácil.

"O homem confessou ter tirado porque precisava equipar o seu consultório", contou o porta-voz.