Uíge: Detida cidadã de 42 anos por raptar um menor na RDC

A Polícia Nacional deteve, este domingo, na cidade de Uíge, uma cidadã da nacional de 42 anos, residente no município do Cazenga, em Luanda, regressada da vizinha República Democrática do Congo (RDC) com um menor, de seis anos, que raptou naquele País vizinho, soube o Novo Jornal junto da PN.