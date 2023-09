A ex-administradora para o sector económico-financeiro do município do Songo, na província do Uíge, foi detida sob suspeita de ter desviado mais de 25 milhões de kwanzas, que seriam para a reabilitação e apetrechamento do posto de saúde da aldeia de Kimalalo.

O porta-voz do Serviço de Investigação Criminal no Uíge, Zacarias Fernando, disse que a ex-administradora, de 38 anos, foi detida nesta quinta-feira após uma investigação efectuada no fundo disponibilizado para as obras do posto de saúde daquela localidade.

Neste caso, contam as autoridades, também está envolvido o ex-administrador do município do Songo, que já se encontra desde o mês de Maio deste ano em prisão preventiva.

O desvio dos mais de 25 milhões de kz ocorreu em Novembro de 2022, quando a administração municipal celebrou um contrato para a reabilitação do posto de saúde da aldeia de Kimalalo, com um orçamento de 30 milhões de Kz.

Mas a obra custaria apenas cinco milhões de Kz, os indivíduos, segundo o SIC-Uíge, apoderaram-se dos 25 milhões kz em diferença.

A ex-administradora para o sector económico-financeiro será encaminhada para o juiz de garantia, respondendo pelos crimes de peculato e associação criminosa.