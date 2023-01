Um cidadão de nacionalidade mauritânia, de 34 anos, foi detido pelo Serviço de Investigação Criminal no Uíge (SIC), acusado do homicídio de um seu compatriota, de 32 anos, na cidade de Brazzaville, República do Congo.

O porta-voz do SIC-Uíge, Zacarias Fernando, disse esta segunda-feira ao Novo Jornal que o "crime ocorreu na cidade de Brazzaville, numa altura em que o envolvido e mais dois comparsas já detidos, desentenderam-se com a vítima, por conta de um negócio e decidiram matá-lo para ficarem com todo o dinheiro da mercadoria".

Zacarias Fernando explicou ainda que, "após o sucedido, os homens colocaram-se em fuga e o mauritano dirigiu-se para as terras da província do Uíge, a fim de procurar um esconderijo, mas foi apanhado em flagrante quando entra ilegalmente no país pelos efectivos do Serviço de Migração e Estrangeiros, que o encaminharam para o SIC, quando se aperceberam que o homem estava a ser procurado pela Interpol".

O porta-voz do SIC-Uíge esclareceu ainda que "a detenção do implicado ocorreu neste fim-de-semana, por intermédio de um mandato de captura da Interpol, que dava conta que o homicida se encontrava foragido.

O cidadão de nacionalidade mauritânia está detido e será encaminhado para os serviços policiais da República do Congo.