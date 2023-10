Um homem que se fazia passar por agente do Serviço de Investigação Criminal (SIC) foi detido no Uíge, por tentar extorquir mais de 100 mil kwanzas a um enfermeiro.

De acordo com o porta-voz do gabinete de comunicação institucional e imprensa do SIC-Uíge, Zacarias Fernando, o falso agente, de 32 anos, foi apanhado em flagrante delito, nesta quarta-feira, na cidade do Uíge.

O lesado terá supostamente auxiliado uma mulher a interromper uma gravidez e o acusado, ao aperceber-se do sucedido, dirigiu-se até à residência do enfermeiro e cobrou-lhe 135 kwanzas para que ele não fosse responsabilizado pelo crime.

O profissional de saúde aceitou o acordo, tendo retirado do interior da sua residência os valores para dar ao implicado, mas este não chegou a levar o dinheiro, porque foi apanhado em flagrante pelos verdadeiros oficiais do SIC quando tentava recebê-lo das mãos do enfermeiro, explica Zacarias Fernando.

O Novo Jornal soube ainda que o indivíduo apanhado não é o único envolvido no esquema, pois há mais dois elementos que até ao momento estão foragidos, mas o SIC garante que diligências já estão em curso para os localizar.

Quanto ao acusado detido, será encaminhado para o juiz de garantia.