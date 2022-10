O porta-voz do SIC no Uíge, Zacarias Fernandes, conta que o facto ocorreu na cidade do Uíge, no bairro Sonangol, numa altura em que a vítima passou em frente à resistência do acusado, tendo-o provocado. Os dois vizinhos viviam em permanente conflito por causa de dois metros do limite de terrenos onde se encontram construídas as suas residências.

A alegada provocação da vítima levou a que ambos discutissem e o oficial das FAA arremessasse um bloco, que atingiu o vizinho na região craniana, causando ferimentos graves que o levaram à morte.

O oficial das FAA, acusado do homicídio do vizinho, já foi encaminhado para o Ministério Público.