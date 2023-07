A Autoridade Nacional de Inspecção Económica e Segurança Alimentar (ANIESA) informa que foram detidos 17 negociantes por falta de licença e por fabrico de bebidas alcoólicas com produtos expirados, na província do Uíge.

A detenção destes operadores económicos decorreu durante as acções de fiscalização que a direcção da ANIESA local realizou no mês passado em diversos pontos do Uíge, fez saber o inspector da ANIESA Adérito Mendes.

Fruto destas operações, segundo a ANIESA, foram também encerradas duas fábricas de bebidas alcoólicas, por produção e comercialização de whisky (pacotinhos), feitos com produtos expirados.

A ANIESA redobrou desde o mês passado as actividades de fiscalização nos estabelecimentos comerciais, no sentido de acabar com a especulação dos preços dos produtos da cesta básica, bem como encerrar temporariamente os estabelecimentos que funcionam sem licença, em Angola.

Quanto à especulação dos preços dos produtos da cesta básica, Adérito Mendes garante que o seu órgão vai sancionar os comerciantes que estão a aproveitar-se da situação financeira que o País está a atravessar.

A direcção da ANIESA explica que, durante este período, foram apreendidos vários produtos, avaliados em mais de 300 milhões de kwanzas.