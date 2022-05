O Serviço de Investigação Criminal (SIC) anunciou esta quinta-feira a detenção de dois homens de 18 e 19 anos, suspeitos dos crimes de coação na forma tentada, violação, agressão e homicídio doloso de Viana Afonso Lulendo, de 58 anos, no município do Bungo, aldeia Gombe, província do Uíge.

Ao que o Novo Jornal apurou junto do porta-voz do SIC-Uíge, Zacarias Fernando, os suspeitos, residentes no mesmo município, detidos desde segunda-feira,23, e que até o momento ainda não foram ouvidos pelo magistrado do Ministério Público (MP) junto do SIC-Uíge, confessaram a autoria do crime, "alegando que a motivação do assassinato de Viana Afonso Lulendo ocorreu porque tinham medo de ser descobertos e decidiram pôr fim à vida da mulher para se ilibarem do crime".

"Os crimes ocorreram na aldeia Gombe, no município do Bungo, numa altura em que os acusados surpreenderam a vítima na sua lavra, abusaram sexualmente dela, e, em acto contínuo, estrangularam-na até à morte", disse ao Novo Jornal o oficial.

O crime ocorreu no dia 21 deste mês e o corpo foi descoberto por populares que encontraram a vítima completamente nua da cintura para baixo.

"Importa salientar que os cidadãos poderão ser presentes ao magistrado do Ministério Público nas próximas horas desta quinta-feira para os procedimentos legais que se impõem", atestou.