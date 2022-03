O Serviço de Investigação Criminal (SIC) deteve seis cidadãos com largo cadastro que estavam entre os mais procurados pela polícia, naturais e residentes na província do Uíge, acusados de liderarem uma organização de marginais responsável por assassinatos, incluindo de uma mulher que estava gravida de seis meses, roubos, vandalismo, violações e assaltos à mão armada em estabelecimentos comerciais, residências e na via pública.

Os implicados foram detidos com mais 14 elementos, envolvidos em crimes de natureza diversa, no âmbito do combate aos crimes violentos na província do Uíge, com destaque também para dois indivíduos, seguranças de uma empresa privada que "alugavam as armas de fogo, do tipo Kalashnikov, aos meliantes, cobrando 10 mil Kwanzas por noite", avançou está quarta-feira, 30, ao Novo Jornal, o porta-voz do SIC-Uíge, Zacarias Fernando.

O oficial indicou que, com a detenção destes seis criminosos entre os mais procurados na província do Uíge, vários assaltos em diversas zonas da cidade foram agora esclarecidos.

"O destaque recai para o recente assassinato de uma mulher, de 28 anos, que estava gravida de seis meses e diversos roubos em residências e na via pública na cidade do Uíge e arredores, entre outros aos quais estão devidamente indiciados", descreveu.

O oficial do SIC-Uíge destacou que em posse dos acusados foram encontrados sete armas de fogo, "sendo quatro Kalashnikov de cano serrado e três pistolas de marca Jericho, com os números ilegíveis, duas viaturas, uma motorizada, 13 garrafas de gás butano e 39 munições".

Os detidos foram conduzidos para a cadeia da comarca de Kindoki, onde vão aguardar o julgamento em prisão preventiva.