Na província do Uíge dois homens estão a ser acusados de agredirem mortalmente um alegado ladrão de gado caprino e de seguida queimarem o cadáver.

O crime aconteceu na comuna do Wando, município de Mucaba, quando três homens (entre eles a vitima mortal) foram apanhados a furtar gado caprino.

Depois de notarem que alguns moradores estavam a aproximar-se deles, os alegados ladrões de gado tentaram fugir, mas os homicidas conseguiram apanhar um deles, espancando-o até ele perder a vida no local. Depois, queimaram o corpo.

As autoridades policiais aperceberam-se desta situação por intermédio de uma denúncia anónima, que dava conta do crime naquela circunscrição.

De acordo com o Serviço de Investigação Criminal no Uíge, "os acusados com 38 e 41 anos foram apresentados nesta quarta-feira e vão responder pelo crime de homicídio por espancamento seguido de carbonização".