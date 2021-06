A Procuradoria-Geral da República (PGR), na província do Uíge, colocou em prisão preventiva dois homens, professores, suspeitos de terem raptado e espancado com brutalidade duas mulheres por "acreditarem que eram feiticeiras", avançou ao Novo Jornal fonte judicial.

O crime ocorreu no bairro Candombe, arredores da cidade do Uíge, no fim-de-semana e os dois homens, ambos professores do ensino básico, estavam foragidos mas acabaram, entretanto, detidos na tarde de terça-feira por elementos do Serviço de Investigação Criminal (SIC), em coordenação com a Polícia Nacional (PN).

Os dois implicados foram ouvidos em primeiro interrogatório judicial pelo magistrado do Ministério Público (MP) junto do SIC-Uíge, na manha desta quarta-feira,02, quando conheceram a medida de coacção mais gravosa, prisão preventiva, por serem suspeitos com fortes indícios dos crimes de agressões físicas, tortura e rapto.

Segundo o porta-voz do SIC-Uíge, Zacarias Fernando, o crime ocorreu quando os acusados apareceram na residência das vítimas, levaram-nas até à residência de um dos acusados, trancaram-nas no interior da mesma e começaram a espancá-las, por acreditarem que eram feiticeiras.

De acordo ainda com os depoimentos dos acusados, segundo fez saber Zacarias Fernando, "os homens acreditavam que as mulheres eram feiticeiras, e, por isso, foram atacadas com paus, cintos e pontapés durante varias horas", disse, acrescentando que, após o crime, o SIC-Uíge, foi accionado e desencadeou diligências que culminaram com as detenções dos suspeitos.

Os homicidas segundo apurou o Novo Jornal, vão aguardar o julgamento preventivamente na cadeia da comarca do Congo, na província do Uíge.