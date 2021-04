Os efectivos do Departamento de Investigação de Ilícitos Penais (DIIP) executaram um mandado de detenção, emitido pela Procuradoria-Geral da República (PGR) na província do Uíge, contra um cidadão, de 51 anos, falso médico, que estava foragido das autoridades por homicídio, ocorrido no município do Negage, em Setembro de 2020, avançou ao Novo Jornal o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal (SIC) Uíge, Serafim dos Santos.

O caso remonta à manhã de 19 de Setembro de 2020, quando o arguido se encontrava a exercer ilegalmente as funções de médico no interior da sua residência, no bairro da Quinta Brigada, no município do Negage, submetendo a vítima de 60 anos a uma intervenção cirúrgica para remoção de um suposto "tumor maligno no membro inferior direito".

A vítima veio a morrer depois de 30 minutos e o arguido colocou-se em fuga deixando o cadáver estendido no chão no interior da sua residência.

"Passado sete meses do crime, o homem foi detido em cumprimento de um mandado de detenção pela Procuradoria-Geral da República no Uíge", disse a fonte.

Ao Novo Jornal, Serafim dos Santos disse ainda que o arguido, após a sua detenção, foi encaminhado para cadeia da comarca do Congo, na província do Uíge, onde vai aguardar o julgamento em prisão preventiva, por crime de homicídio voluntário.

O responsável sublinhou, entretanto, que o suspeito de 51 anos exercia às funções de médico sem qualquer habilitação académica.

"Ele (o suspeito) durante os interrogatórios, confessou a autoria do crime de que está a ser acusado e revelou também como realizou a cirurgia à vítima", disse, acrescentando que o arguido argumentou, ainda na fase dos inquirições, que já tinha atendido alguns pacientes e nunca teve problemas do género.

"A detenção do implicado ocorreu no bairro Capote em função de denúncias de populares e do trabalho de inteligência policial aturado durante o tempo em que o mesmo estava foragido das autoridades", concluiu.