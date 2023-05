Um comerciante de Cangola, na província do Uíge, foi mortalmente atacado por um cliente que lhe exigia a descida do preço de um chapéu que custava 2.000 kwanzas mas que queria comprar por apenas mil kwanzas, avançou fonte da Polícia Nacional ao Novo Jornal.

O crime ocorreu na aldeia de Kinvula, quando o homicida se dirigiu até ao mercado do Cangola, para adquirir um chapéu num valor abaixo de 1500 kz, mas este terá encontrado o chapéu a ser comercializado num preço muito acima da sua expectativa.

De acordo com o porta-voz da Polícia Nacional no Uíge (PN), Freitas Jama, "o acusado pediu ao negociante para baixar o preço do chapéu para mil kz mas este simplesmente negou".

Aborrecido com a resposta do vendedor, o homicida, com recurso a uma pedra, desferiu vários golpes na região da cabeça do indivíduo, provocando-lhe a morte imediata, conta a PN-Uíge.

O Departamento de Investigação de Ilícitos Penas (DIIP) esclareceu que o cadáver foi removido para o Hospital Provincial do Uíge e o acusado foi encaminhado para o Ministério Público.