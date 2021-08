Um homem de 64 anos, camponês, residente no município de Kimbele, província do Uíge, ficou esta terça-feira, 10, em prisão preventiva, após ter sido detido no sábado, 07, pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC), depois de ter sido apanhado em flagrante a abusar sexual de uma criança de nove anos.

O crime foi descoberto pela mãe da menor que encontrou o homem a abusar sexualmente da filha sexual numa lavra.

O homem foi presente ao Ministério Público (MP) para um primeiro interrogatório judicial, no fim desta manhã, no município de Sanza Pombo, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva, em função de ter confessado a autoria do crime de abuso sexual contra uma criança de nove anos.

O Novo Jornal sabe que, após ao primeiro interrogatório judicial, o homem foi encaminhado para a cadeia da comarca do Congo, na província do Uíge, onde vai aguardar o julgamento preventivamente.

De acordo com o porta-voz do SIC-Uíge, Zacarias Fernando, o cidadão nacional, de 64 anos, foi detido pelos efectivos da Polícia Nacional destacados no município do Kimbele, depois de ter sido apanhado em flagrante a abusar sexualmente da menor.

"O acto ilícito aconteceu por volta das 11:30, numa lavra, localizada a cinco quilómetros da vila do município, quando a mãe da menor apanhou o acusado a envolver-se sexualmente com a sua filha", afirmou o responsável pela comunicação do SIC-Uíge em declarações ao Novo Jornal.

Zacarias Fernando destacou que as investigações do SIC-Uíge continuam em curso para apurar se aquela foi a primeira vez ou se o homem já tinha abusado da menor outras vezes.