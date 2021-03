Depois do homicídio da criança, de acordo com o apurado até ao momento, depositou o seu corpo na porta de uma vizinha para desviar de si as suspeitas da autoria do crime, disse ao Novo Jornal o porta-voz do SIC-geral superintendente de investigação Manuel Halaiwa.

O crime aconteceu no bairro Candombe Velho, na cidade do Uíge, nas imediações da Rua da Jamaica, pouco depois da meia-noite, nesta segunda-feira, 8.

Segundo o director do Gabinete de Comunicação do SIC-geral, Manuel Halaiwa, o acusado está detido desde segunda-feira e confessou a autoria do crime e apontou o estado de embriaguez como razão do homicídio voluntário.

"O suspeito convidou três irmãos menores, incluindo a vítima, para irem até à sua residência com pretexto de tratar da higiene pessoal dos meninos, na sua residência, no bairro Candombe Velho", relatou ainda o oficial.

"O suspeito agrediu fisicamente o menor, causando-lhe a morte minutos depois", descreveu, acrescentando que a denúncia foi feita por outros menores que assistiram "ao filme dos acontecimentos" após fugirem da residência do suspeito "quando viram a vítima morta a sangrar na cabeça devido às fortes pancadas que sofreu".

O responsável salientou que o suspeito pegou no corpo do menor e depositou na porta da residência da vizinhança no sentido de ser ilibado deste crime.

"Ao receber a denúncia, os efectivos do SIC-Uíge e da PN deslocaram-se até ao local do crime para fazer perícia e a remoção do cadáver... tão logo que o autor do crime tomou conhecimento de que havia uma denúncia, meteu-se em fuga", explicou Manuel Halaiwa, salientando que as forças da ordem e a investigação criminal começaram a fazer as diligências na zona "e foi possível localizar e deter o homicida confesso no seu local de trabalho".

Manuel Halaiwa fez saber ainda que o detido será presente amanhã quinta-feira,11, ao Ministério Publico (MP) para a legalização da prisão.