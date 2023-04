Cenário igual aconteceu há duas semanas na província da Huíla, onde um indivíduo foi acusado do homicídio do seu conhecido, com recurso a uma faca, por este lhe ter negado um cigarro, num convívio de amigos, na cidade de Lubango.

Já na província do Uíge, o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal no Uíge (SIC), Zacarias Bernardo, disse que o crime ocorreu no município do Dange, onde dois homens se embrulharam em pancada, quando um individuo ficou chateado com a atitude da vítima ao solicitar-lhe um cigarro.

Depois da população apaziguar a confusão, o acusado de homicídio, aborrecido com o pedido da vítima, muniu-se de uma faca e desferiu-lhe um golpe na região torácica, tendo o homem morrido naquele instante.

Zacarias Bernardo explica que a denúncia deste caso foi feita pela população e que o homicida encontra-se foragido até ao momento, mas o SIC garante que " está a decorrer uma investigação no sentido de localizar e deter o homicida".