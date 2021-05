Oito homens foram detidos pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC) suspeitos de uso e abuso de cartões de crédito do Banco de Poupança e Credito (BPC), crimes que provocaram danos de mais de 25 milhões de Kwanzas na agência central do banco estatal na província do Uíge.

Os oito detidos, já em prisão preventiva, medida de coação mais gravosa, aplicada pelo magistrado do Ministério Público (MP) junto do Serviço de Investigação Criminal da província do Uíge, confessaram a autoria dos crimes e não revelaram o paradeiro dos valores em causa.

Ao que o Novo Jornal apurou, os detidos aproveitaram a fragilidade do sistema do banco para fazerem diversos movimentos e transferências com diversos cartões de crédito do BPC para outras contas até atingir o valor máximo de 25 milhões de Kwanzas.

"Os implicados efectuavam levantamentos, por via de cartões de crédito, de valores avultados nas contas domiciliadas no referido banco, aproveitando-se dos momentos que o sistema apresentava fragilidades, provocando um desfalque de 25 milhões de Kwanzas", disse ao Novo Jornal o porta-voz do SIC-Uíge, Zacarias Fernando.

Durante a detenção dos implicados, o SIC-Uíge apreendeu e recuperou 18 cartões de crédito de diferentes bancos, três máquinas TPA, três armas de fogo e cinco munições.

De recordar que o Banco de Poupança e Credito tem sido nos últimos tempos alvo de vários desvios e roubos de somas avultadas em dinheiro através de esquemas com cartões da instituição.

O penúltimo caso a ser noticiado pelo Novo Jornal ocorreu na província do Kwanza Norte, quando as autoridades, depois de uma mulher, cuja identidade não foi revelada, se deparou com uma quantia elevada no valor 1,5 mil milhões de Kwanzas na sua conta, esta mulher informou as autoridades por suspeitar de estar a ser vítima de um qualquer esquema ilícito.