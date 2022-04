Um homem, de 34 anos, professor, suspeito de ter abusado sexualmente de uma filha da sua companheira, de apenas oito anos, no bairro Ana Candandi, na cidade do Uíge, foi detido pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC) e o Ministério Público (MP) aplicou-lhe a prisão preventiva.

O SIC-Uíge informou que a denúncia foi feita pela própria mãe da menor, que teria descoberto o crime cometido pelo companheiro.

Ao Novo Jornal, o porta-voz do SIC-Uíge, Zacarias Fernando, disse que o "predador sexual" foi identificado e detido ao início da tarde desta segunda-feira,18, após denúncia feita pela mãe da menina.

"O crime ocorreu no interior da habitação da família, no bairro Ana Candandi, arredores da cidade do Uíge, no momento em que o professor aproveitou a ausência dos demais membros da família", disse o responsável em declarações ao NJ.

A menor foi sujeita a tratamento hospitalar.