Três adolescentes, cujas identidades não foram reveladas por serem menores, com idades compreendidas entre 16 e 17 anos, foram detidos, no município do Uíge, por suposto envolvimento na prática do crime de tráfico e posse de arma de fogo.

A detenção ocorreu no centro da cidade do Uíge, depois de os garotos terem sido encontrados, numa sala de aulas, com uma pistola de marca Tauros, com o carregador contendo 16 munições, apurou o Novo Jornal de fontes no local.

O facto ocorreu na Escola 68, quando o professor entendeu revistar as mochilas dos alunos, após ter desconfiado de uma atitude estranha dos alunos.

