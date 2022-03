A história do processo de acolhimento, apoio, protecção e repatriamento dos cidadãos angolanos fugidos da guerra da Ucrânia mostra-nos que é preciso reinventar o espaço de abordagem diplomática com as nossas comunidades no exterior. Há anos que Angola não tem uma estratégia para a sua diáspora, e esta nunca foi colocada no centro das prioridades da governação. Faz falta uma cultura de abertura, de diálogo franco e permanente com as comunidades aprofundar o sentido de pertença à Pátria, de maior participação cívica e envolvimento comunitário. Fazer uma Pátria de todos e para todos. A nossa diáspora joga papel importante na afirmação dos laços de angolanidade e na construção de uma sociedade mais coesa, activa, inclusiva e participativa.