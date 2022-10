No município do Negage, Uíge, 458 pessoas desmaiaram devido ao vazamento e inalação de um "gás tóxico", depois de um incidente provocado por indivíduos não identificados que fugiram entretanto.

O porta-voz do SIC no Uíge, Zacarias Fernandes, em declarações ao Novo Jornal, disse que o incidente ocorreu esta terça-feira no bairro Kawa Feira, no Instituto Médio de Saúde Manuel Castanheiro, quando alguns indivíduos pretendiam fazer o corte de uma botija, provavelmente para reciclagem.

Esta acção resultou no vazamento do "gás tóxico" que se encontrava num recipiente fechado, provocando a perda de sentidos a 77 homens e 381 mulheres, 20 delas grávidas.

Zacarias Fernandes esclareceu que o Serviço de Protecção Civil e Bombeiros naquele município se dirigiu ao local e as vítimas foram encaminhadas para o hospital municipal do Negage.

O SIC no Uíge garante que diligências decorrem visando determinar o produto em causa, bem como localizar e deter os autores do sucedido.