Direcção de Trânsito e Segurança Rodoviária continua sem se pronunciar sobre as razões de não optar pelos preços aprovados e fixados, em Junho, pelo PR, em decreto. Fonte do NJ revela, entretanto, que a discrepância se deve ao facto de se estar a deduzir os valores gastos pelo Estado na compra dos materiais usados para o fabrico da carta de condução.

A Direcção de Trânsito e Segurança Rodoviária (DTSER) está a deduzir na renovação das cartas de condução os custos inerentes à produção, descontando, por exemplo, 23 mil kwanzas para a cédula e outros valores relacionados com os materiais usados no fabrico daquele documento, como o chamado over laminate, daí a discrepância entre os 17 mil Kz estabelecidos em Decreto Presidencial e os mais de 41 mil que estão a ser cobrados.

A informação foi revelada por uma fonte ligada à DTSER, que, em declarações ao Novo Jornal, sob anonimato, reforça que "tudo foi aprovado" pelas autoridades e que o organismo afecto à Polícia Nacional apenas se limitou a "juntar a estrutura de custos".

Entretanto, chamado a comentar estes novos dados e a explicar oficialmente por que razão, um mês depois da ordem de João Lourenço, continua a haver diferenças entre as normas do Decreto Presidencial n.º 148/21, de 3 de Junho, e a tabela de taxa em vigor, o porta-voz da DTSER recusou-se, mais uma vez, a prestar esclarecimentos, alegando não ter informações a respeito.

Adriano de Rosário já se havia recusado, em finais de Junho, a comentar para o NJ os desencontros nos valores referentes à carta de condução e outros emolumentos.

