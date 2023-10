Uma pessoa do sexo feminino de cerca de 50 anos morreu e outras cinco ficaram feridas, esta quarta-feira, 11, num acidente de viação, na estrada nacional 323, no bairro Canzubi, município de Cahombo, província de Malanje.

Um tractorista, cuja identidade foi reservada, perdeu o controlo do tractor e caiu numa ravina, quando seguia viagem para cidade de Malanje, carregado de mercadoria agrícola e cerca de 10 passageiros.

O óbito da única vítima mortal foi declarado no local, por asfixia de sacos de bombó e outros produtos agrícolas, enquanto que os cinco feridos, dois foram evacuados para o banco de cirurgia e orto-traumatologia do Hospital Regional de Malanje e três para o Hospital Rural de Cahombo

Fergão Vieira Dibangue, residente temporário de Cambo Cabingui, assistido no banco de urgência em Cahombo, justificou que o tractorista começou a consumir álcool desde a sede Cahombo até próximo do local do acidente.

"O homem sobe, bem drogado, como já estava na cabeça, iniciámos a andar, passámos a montanha do rio Mola sem problemas, na área de ex-Cotonang caiu o chapéu do ajudante e reduziu a marcha", precisou, acrescentando que o homem perdeu o controlo do tractor momentos mais tarde.

A maioria dos ocupantes foi apertado pelos sacos, referiu Fergão Dibangue, que pagou 4 mil kwanzas pela passagem entre Cahombo e a cidade de Malanje, valor idêntico para o retorno numa viatura ou tractor.

"Nos desenterraram, nos meteram em cima, perdi todos os sentidos", referiu, justificando que é morador do bairro Golf II em Luanda, pai de três filhos, um dos quais desaparecido durante o conflito armado pós-eleitoral.

Sebastião Martins, paciente também assistido no Hospital Rural da localidade, que seguia viagem até à cidade de Malanje para marcar uma consulta médica e vender alguns produtos agrícolas, disse que o tractorista consumiu muito álcool.

"O motorista estava embriagado, ele bebeu na cantina do tio Vivi, comerciante, e seguia em alta velocidade. Lhe pediram para reduzir a velocidade e rejeitou, na descida aumentou a velocidade e perdeu o controlo do tractor", justificou.

Em sentido contrário, Kiwaba-Nzoji a Cahombo seguia uma viatura do BUAP, distraído e fora da sua faixa de rodagem, o pneu cedeu, escorregou e captou até a ravina, disse Sebastião Martins.

No tractor seguiam sete ocupantes, dos quais um ileso, o próprio tractorista.

Estado clínico dos pacientes

Dos cinco pacientes que deram entrada no banco de urgência do Hospital Rural de Cahombo, por volta das 17 horas de quarta-feira, 11, dois foram enviados para o banco de urgência de cirurgia e orto-traumatologia do Hospital Regional de Malanje [135 quilómetros e três ficam no Hospital Rural local.

Segundo o chefe da equipa de enfermagem, Generoso Cardoso, que admitiu esta quinta-feira, 12, o envio de um terceiro doente para Malanje para acompanhamento especializado de um ortopedista, garantiu que os dois poderiam receber alta nas horas seguintes.

Os doentes, com idades entre os 16 aos 65 anos, "referiam dores nos membros inferiores, dores de cabeça e dores a nível da coluna", quando deram entrada.

O acidente do género foi o primeiro este ano, apesar da ocorrência de outros com o envolvimento de moto-taxistas, assim como de ferimentos com armas brancas.

Em Cahombo, as autoridades policiais nunca têm autorização para se pronunciarem sobre casos que ocorrem localmente.