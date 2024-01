No dia em que em todo o mundo se celebra a Educação, e para assinalar a data, a Unesco alertou para o aumento alarmante da discriminação, do racismo e da xenofobia e defendeu mais apoio a educadores que lidam com este fenómeno "na linha de frente", lembrando o "papel crucial" que os professores desempenham no combate ao discurso de ódio.

A Organização das Nações Unidas para Educação Ciência e Cultura, Unesco, dedica o Dia Internacional da Educação, celebrado a 24 de Janeiro, ao papel crucial que a educação e os professores desempenham no combate ao discurso de ódio, alertando para a bola de neve em que se transformou o discurso de ódio nos últimos anos "com a utilização das redes sociais, prejudicando o tecido das sociedades".

Numa mensagem para marcar a data, a Unesco enfatiza que o mundo assiste a uma onda de conflitos violentos, paralelamente a um aumento alarmante da discriminação, do racismo, da xenofobia e do discurso de ódio.

A directora-geral da Unesco, Audrey Azoulay, destaca que "a propagação acelerada do discurso de ódio é uma ameaça para todas as comunidades" e que a melhor defesa é a educação, que deve estar no centro de quaisquer esforços de paz.

De acordo com Audrey Azoulay, "é nosso dever colectivo capacitar alunos de todas as idades para desconstruir o discurso de ódio e lançar as bases para sociedades inclusivas, democráticas e que respeitem os direitos humanos".

"Para ter sucesso, precisamos formar e apoiar melhor os professores que estão na linha da frente na superação deste fenómeno", acrescentou a responsável.

Um inquérito recente da Unesco realizado em 16 países revelou que 67% dos usuários da internet relataram ter-se deparado com discurso de ódio online, e 85% dos utilizadores estavam preocupados com o impacto e a influência da desinformação, vendo-a como uma ameaça real que pode desestabilizar sociedades.