Estudantes atiram-se contra a direcção da Universidade que está no vai e vem com a formação de professores, além de temerem por rejeição nos concursos públicos do MED. UNIA assegura legalidade e aceitação dos licenciados no mercado de emprego.

Finalistas do curso de Ciências da Educação da Universidade Independente de Angola (UNIA), em Luanda, acusam a direcção da instituição de falta de seriedade e abuso de confiança por força-los a estudar com dois planos curriculares no ano académico 2023/2024.

No primeiro semestre do 4º ano do curso de Ciências de Educação, os estudantes finalistas foram leccionados com um plano curricular, supostamente novo, da licenciatura em Ensino Primário, contendo um total de 27 disciplinas, todas para serem feitas neste último ano, incluindo um estágio nas escolas públicas. Entre as cadeiras da nova grelha curricular, os estudantes frequentaram aulas de Ética e Deontologia Profissional, Educação Comparada, Gestão Escolar e Intervenção à Comunidade, Higiene e Saúde nas Escolas e a Orientação do Trabalho de Fim do Curso.

