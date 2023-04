Um novo relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) lança um alerta sobre a quebra da vacinação das crianças no mundo, com particular incidência em África, onde 12,7 milhões de crianças falharam uma ou mais vacinas entre 2019 e 2021. Em Angola, 43% da população infantil em 2021 não foi vacinada e 50% das crianças que vivem em zonas rurais nunca foram imunizadas, situação "bastante alarmante", que requer "estratégias".

No relatório são analisados 55 países, dos quais 52 sofreram uma diminuição na cobertura vacinal. Como consequência, 67 milhões de crianças deixaram de ser imunizadas integral ou parcialmente nos últimos três anos.

Em África, por causa da pandemia de covid-19, 12,7 milhões de crianças falharam uma ou mais vacinas entre 2019 e 2021 e 8,7 milhões não receberam uma única dose de qualquer vacina, o que deixa o continente mais vulnerável a surtos de doença e perante uma "crise de sobrevivência infantil", revela a UNICEF no relatório.

Devido a um "recuo" global na vacinação infantil durante estes três anos, esta é a, segundo a UNICEF, a pior regressão da vacinação infantil em 30 anos, África é a região com o maior número de crianças não vacinadas e sub-vacinadas, o que levou ao regresso de surtos de doenças a uma escala não vista há anos.

Metade dos 20 países do mundo com o maior número de crianças sem qualquer vacinação - referidas como crianças de "dose zero" - estão em África, destaca também o relatório

A UNICEF declara que as "exigências intensas sobre os sistemas de saúde, os desvios de recursos para a vacinação contra a covid-19, a escassez de trabalhadores de saúde e as medidas de permanência em casa" contribuíram para a falta de vacinação em todo o mundo. A estes factores juntam-se os conflitos, as alterações climáticas e a hesitação na vacinação.

Mas em África, a pandemia expôs e exacerbou a "falta de resiliência e fraquezas persistentes nos sistemas de saúde e cuidados de saúde primários", acentua a UNICEF, que reforça que o ressurgimento destas doenças deveria servir como um aviso claro.

"Os líderes africanos devem agir agora e tomar medidas políticas fortes para reduzir o fosso na vacinação e assegurar que todas as crianças sejam imunizadas e protegidas", disse Mohamed M. Fall, director regional da UNICEF para a África Oriental e Austral.