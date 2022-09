Relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) em Angola aponta que, entre Janeiro e Junho deste ano, 218.430 crianças foram rastreadas para a desnutrição. Dessas, mais de 50 mil foram tratadas pela instituição, que se debate, no entanto, com a falta de financiamentos.

O número de crianças do Sul do País em tratamento por desnutrição grave mais do que duplicou este ano, revela o UNICEF, num estudo no qual esclarece que, em comparação a 2021, mais concretamente no primeiro semestre, 2022 registou o tratamento de 52.112 menores contra os 22.225 do mesmo período do ano anterior.

Denominado Situação Humanitária do UNICEF em Angola, o estudo acrescenta que mais de 200 mil crianças menores de cinco anos foram rastreadas (examinadas) para a desnutrição entre Janeiro e Junho do corrente ano.

De acordo com o documento do UNICEF, acrónimo inglês que significa, em português, Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), o aumento do número de crianças em tratamento deve-se a uma "maior disponibilidade" de suprimentos nutricionais essenciais e à formação de mais de 300 funcionários em práticas para a prevenção e tratamento da desnutrição, o que contribuiu para melhores resultados para as crianças, na recolha de dados de qualidade e na gestão a nível das unidades de saúde.

